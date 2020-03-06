Московский зоопарк 8 марта откроет бесплатный вход для женщин в леопардовых нарядах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московский зоопарк объявил, что в честь акции "8 марта в леопарде" женщин, которые придут в одежде или аксессуарах с леопардовым принтом будут пускать бесплатно. Мужчин в такой же одежде будут пускать за полцены.

Под условия акции подпадают "крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное".

В полдень 8 марта посетителям обещают показать панду Диндин, которая выйдет в вольер и будет гулять среди декоративных цветов и ледяных грибов, собирая угощения. В 14 часов начнется кормление прайда азиатских львов Роксака, Лины и Умиды, а в 14:30 - амурского тигра Мартина. С 16 до 17 часов планируются кормления рысей Гайки и Чипа, пумы Габриэля, снежного барса Аннет и амурского леопарда Мизера.