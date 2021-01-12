Мост в Московском зоопарке реконструируют до конца года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве до конца года завершится реконструкция моста через Большую Грузинскую улицу, который соединяет новую и старую территорию городского зоопарка. Об этом через пресс-службу заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже готовы опоры для пролетного строения и построены пешеходные сходы.

Новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну, такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов, добавил чиновник. Ширина перехода после проведенных работ увеличится с нынешних четырех до девяти метров.

В зоопарке также оборудуют новый бассейн для белух и водоем с морской водой в павильоне "Ластоногие", а также сделают дополнительный прямой вход на территорию парка со станции метро "Баррикадная". Со станции по траволатору можно будет попасть в кассовый зал зоосада. Рядом пристроят помещение с залом для проведения конференций и мероприятий.

Эти два объекта должны быть сданы к середине следующего лета.