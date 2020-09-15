Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли десять человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5006 до 5016.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано свыше 272 тысячи случаев коронавируса, вылечились от инфекции более 231 тыячи. человек.