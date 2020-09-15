Олег Сыромолотов: США приостановили диалог с РФ по контртеррору под надуманным предлогом

Замглавы МИД сообщил о решении Вашингтона приостановить диалог с Москвой по контртеррору

Олег Сыромолотов Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий вопросы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом, сообщил "Интерфаксу" о решении Вашингтон приостановить диалог с Москвой по контртеррору, а также рассказал о том, как идет процесс репатриации россиян из семей боевиков из Сирии и Ирака.

- Как складывается взаимодействие России и США в вопросах борьбы с терроризмом?

- В 2018-2019 годах мы провели в Вене два раунда (четыре встречи) в рамках российско-американского диалога по контртерроризму, который был запущен по поручению президентов наших стран. В целом, он был для нас полезен. Потом он был приостановлен по инициативе американцев под надуманным предлогом. Несмотря на то, что со своей стороны дали им исчерпывающие разъяснения, для нас очевидно, что в Вашингтоне кто-то не хочет не только восстановления отношений между нашими странами в общем плане, но и сохранения сотрудничества даже по насущным вопросам, представляющим взаимный интерес. В американском истеблишменте сейчас преобладает мнение, что чем хуже отношения с Россией, тем лучше. Совсем уже неприемлемо то, что на страницы американской печати выплескиваются хамские и политизированные оценки российско-американского диалога по линии спецслужб. Мы открыты к взаимодействию по линии контртеррора, но не можем быть в нем заинтересованы больше, чем наши партнеры.

- По словам главы контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, в связи с пандемией коронавируса все страны должны ускорить процесс репатриации граждан из лагерей в Сирии и Ираке, в особенности женщин и детей. Как проходит этот процесс в отношении российских граждан, какое их количество остается в этих двух странах?

- Несмотря на пандемию коронавируса и введенные в связи с этим ограничительные меры, работа по репатриации наших граждан из Ирака и Сирии продолжается. Всего из этих стран на сегодняшний день вывезено 197 несовершеннолетних, из них 15 детей были эвакуированы из САР 9 сентября этого года. Россией действительно накоплен уникальный опыт возвращения членов семей боевиков. Эта деятельность ведется под эгидой аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка с декабря 2018 года, создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину, в которую вошли все профильные министерства и ведомства, включая МИД России.