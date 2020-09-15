Заболевшего COVID-19 главу Тувы ждут в регионе через неделю

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, заразившийся коронавирусом, поправляется и через неделю уже может выйти на работу, сообщил врио руководителя республики Александр Брокерт. Он сказал об этом по видеосвязи президенту Владимиру Путину.

В конце мая сообщалось, что у Кара-Оола подтвердился диагноз COVID-19. Три дня спустя он сообщил в соцсетях, что ему уже лучше. 4 июня после второго отрицательного результата теста он вернулся к работе.

24 августа глава Тувы сообщил в видеообращении из инфекционной больницы, что заразился коронавирусом повторно. По его словам, болезнь протекает по-другому, чем в первый раз, и его мучают сильные головные боли. На следующий день чиновника решили перевезти на лечение в Москву в военный госпиталь имени Вишневского.

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко тогда отмечал редкость повторного заражения и предполагал, что Кара-Оолу в мае могли поставить неверный диагноз.