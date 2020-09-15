Рубль вечером слегка ускорил рост к доллару и евро благодаря нефти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 74,95 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,78 руб./EUR1, подешевев на 48,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,7 копейки - до 81,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне растущей нефти и на позитивных сигналах с внешних рынков. Глобальные инвесторы усилили склонность к риску перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) 15-16 сентября. Оно станет первым с момента одобрения новой долгосрочной стратегии в конце августа.

Эксперты полагают, что американский ЦБ сохранит "голубиный" настрой на предстоящем заседании, поскольку экономике США, восстанавливающейся после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему нужна поддержка, пишет Bloomberg.

Экономисты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Оптимизм инвесторов во вторник поддерживают данные Государственного статистического управления КНР, согласно которым розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль умеренно повышается к доллару и евро вечером во вторник благодаря как позитивным данным по промышленному производству в Китае, так и повышению цен на нефть. "Что касается значимых событий, способных оказать влияние на курс в ближайшее время, то здесь можно отметить итоги заседания ФРС США, а также пятничное решение Банка России по ключевой ставке. В текущих условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и снизившихся нефтяных котировок, а также с учетом восстановления российской экономики, которая может снизиться по итогам года не так сильно, как предполагалось изначально, мы ожидаем сохранения ключевой ставки по итогам заседания в пятницу на текущем уровне в 4,25%, что в моменте может оказать поддержку курсу российской валюты", - подчеркивает Беспалов.

"На локальном валютном рынке рубль начинал торги с укрепления к доллару и евро, чему, на наш взгляд, способствовало некоторое улучшение геополитического фона. Однако еще до окончания первой половины дня российская валюта растеряла преимущество и ушла в минус. После обеда нацвалюта вновь перехватила инициативу и перешла к росту на фоне явного усиления аппетита инвесторов к риску на глобальных рынках. В частности, к вечеру росли фондовые площадки США и Европы, а также цены на нефть. К окончанию рабочего дня доллар опустился ниже 75 рублей, а евро - ниже 89 рублей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Внимание участников рынка направлено на новости, связанные с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ответ на призывы принять в связи со случаем с Навальным санкции по типу "акта Магнитского" заявил, что идет работа над режимом санкций за нарушения прав человека и гуманитарного права. Этот режим может носить имя Навального. "То, что произошло с господином Навальным, как мне кажется, должно подвигнуть государства-члены ЕС положить конец их дискуссиям, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как "акт Магнитского" в Соединенных Штатах, мог бы называться режимом санкций имени Навального", - резюмировал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что данная ситуация требует тщательного расследования с участием разных стран мира для установления обстоятельств произошедшего. "Это (ситуация с Навальным - ИФ) требует тщательного и полного расследования", - сказал Помпео в эфире радиостанции "Франс-энтер". "Мы попросим, чтобы участвовали все страны (в расследовании - ИФ) для того, чтобы определить, как это отравление произошло и как вещи подобного рода вообще могут происходить", - отметил госсекретарь США.

"При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года мы ожидаем пару "доллар-рубль" около 70 руб./$1, "евро-рубль" - 83-85 руб./EUR1. Главный риск санкций, это, конечно, ОФЗ, так как треть рынка принадлежит нерезидентам. На фоне неопределенной политики и более низких цен на нефть рублевые пары будут в сентябре волатильными. Санкции могут последовать и из-за кейса Навального, и из-за белорусской истории. Финансовая помощь Беларуси вряд ли может ослабить российские финансы, но санкции могут нанести по ним серьезный и даже, можно сказать, драматический удар. На конец сентября мы ориентируемся примерно на 75 рублей за доллар США и 89 рублей за евро", - отмечает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок заметно подрастают вечером во вторник, несмотря на ухудшение прогнозов спроса МЭА и ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник увеличилась на 1,34% - до $40,14 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,58% - до $37,85 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, поддержку рынку оказывают ослабление доллара США и опасения перебоев с поставками нефти из Мексиканского залива из-за приближающегося шторма.

В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн баррелей в сутки.

ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн баррелей в сутки в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 17 сентября, однако аналитики не ожидают больших перемен по ее итогам, пишет S&P Global Platts.

"После падения ниже $40 за баррель на прошлой неделе нефть Brent все же продолжает испытывать давление на фоне снижения прогноза по спросу на 2020 и 2021 годы в ежемесячном сентябрьском отчете ОПЕК, опубликованном в понедельник. Отчет МЭА, вышедший во вторник, также предполагает снижение спроса на нефть в 2020 году. Опасения по поводу спроса могут быть связаны в том числе с негативной статистикой по заболеваемости в ряде стран. К примеру, число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Индии к середине сентября приближается к 100 тыс. в день. Это может способствовать снижению темпов восстановления экономической активности и отрицательно повлиять на спрос", - говорит Беспалов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 ) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 сентября на 47,36 копейки, до 75,1884 руб./$1, и увеличил курс евро на 77,95 копейки, до 89,3614 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 9,83 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,1071 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 0,93 копейки и составил 75,1151 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 101,495 млн, из которых $817,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 283,586 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 46,03 копейки, до 89,3275 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 16,51 копейки и составил 89,2046 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR524,741 млн, из которых EUR186,072 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR338,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ с 8 по 11 сентября продавал валюту по 2,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

Банк России во вторник, 15 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 616,2 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей и спросе 1 трлн 616,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 сентября, банки разместили 1,6 трлн рублей (при лимите 1,6 трлн рублей и спросе 1 трлн 759,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок, а также ставка на срок 1 месяц увеличились на 1 базисный пункт - до 4,37%, 4,45% и 4,5% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,63% и 4,66% годовых соответственно.