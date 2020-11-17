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Суд обязал экс-полковника Захарченко изучить материалы нового дела к зиме

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия установил срок ознакомления с материалами уголовного дела бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко до 27 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела до 27 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе во вторник. Как сообщалось, объем дела, с которым знакомится Захарченко, составляет порядка 70 томов.

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В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн руб. и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом. До настоящего времени его уже трижды отправляли назад в колонию из-за истечения сроков содержания под стражей и, не довозя, возвращали в столичное СИЗО-1 ("Кремлевский централ").

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

Дмитрий Захрченко

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