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Экс-полковника Захарченко вернули в Москву знакомиться с новым делом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Осужденного бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко вернули в СИЗО в Москву для ознакомления с материалами нового дела, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Александр Горбатенко.

"Сейчас Дмитрий находится в Москве и знакомится с материалами дела", - сказал Горбатенко.

Как сообщалось, в начале июля Захарченко этапировали в мордовскую колонию №5 (ИК-5), где он отбывал наказание до того, как ему предъявили обвинение по новому делу и привезли в Москву ознакомиться с его материалами.

По словам Горбатенко, до колонии Захарченко "не доехал, хотя по документам доехал", и в Москву бывшего офицера вернули прямо с пересылки.

В настоящее время, уточнил Горбатенко, Захарченко находится в федеральном СИЗО-1 ("Кремлевский централ").

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 3 статьи 294 УК РФ) со штрафом в 117 млн 990 тыс. рублей, лишением специального звания полковника и наград.

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При этом суд первой инстанции оправдал Захарченко по "основному" из двух вмененных ему эпизодов взяточничества - о получении $800 тыс. - за непричастностью к преступлению, за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября 2019 года после рассмотрения представления прокуратуры и жалоб защиты снизил Захарченко срок лишения свободы до 12,5 лет, оставив без изменений дополнительные наказания, в том числе штраф.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела фейковыми.

Дмитрий Захарченко

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