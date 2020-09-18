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Новый адвокат Ефремова попросил суд об условном наказании для актера

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев подал свою жалобу на приговор актеру за смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве, в котором просит апелляционную инстанцию об условном наказании.

"Защитник просит назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет и назначенное наказание считать условным", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Таким образом, новый защитник намерен доказать в апелляционной инстанции возможность применения к Ефремову назначения наказания ниже низшего предала и условного срока.

Ранее жалобу на приговор подал и адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого Ефремов отказался.

Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

Восемь лет колонии за смертельное ДТП

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил артиста Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда и помещен в СИЗО до вступления приговора в законную силу. Согласно приговору, Ефремова также лишили права на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ходе ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ), данная статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет заключения.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его машина, как установило следствие, была исправна.

Хроника 08 июня – 18 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Владимир Васильев Лела Кокая Пресненский суд Москва

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