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Пашаева лишили статуса адвоката

Он сможет попытаться восстановить статус адвоката не ранее чем через год

Пашаева лишили статуса адвоката
Адвокат Эльман Пашаев
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Эльмана Пашаева, который недавно защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

"Пашаев лишен статуса адвоката", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.

Пашаев лишен статуса на год. Это, пояснили в ФПА, означает, что попытаться заново восстановить статус адвоката он сможет не ранее осени 2021 года. При этом получать статус адвоката он будет на общих основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Итоги скандального процесса

Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным сложившейся ситуации. При этом он не исключил, что в выборе меры взыскания Совет Адвокатской палаты Северной Осетии укрепила и решительность Минюста РФ по этому вопросу.

"Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - подчеркнул Пилипенко.

Ранее ФПА возбудила дисциплинарное производств в отношении адвокатов Александра Добровинского и Пашаева. Дела были переданы на рассмотрение адвокатских палат, членами которых они являются. В материалах указывалось на нарушение адвокатами требований Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии, рассмотрев дисциплинарное дело в отношении Пашаева, пришла к выводу о наличии в его действиях дисциплинарного проступка.

Прекращения статуса Пашаева и Добровинского добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.

Приговор Ефремову

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской-Сенной площади в столице и отправил его в колонию на 8 лет. Актера в суде защищал Пашаев, Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны.

После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева.

Авария произошла 8 июня. Погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который на своем внедорожнике въехал Ефремов. В момент случившегося артист был пьян, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Эльман Пашаев Михаил Ефремов

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