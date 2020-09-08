Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве.

"Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - сказал "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев. В жалобе защита просит отменить приговор.

Как ожидается, после изучения приговора и протокола судебного заседания, в суд будут поданы дополнения к апелляционной жалобе.

В свою очередь пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила "Интерфаксу", что краткая апелляционная жалоба от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской поступила в суд.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Восемь лет колонии за смертельное ДТП

Ранее во вторник Пресненский суд Москвы приговорил артиста Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда и помещен в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Согласно приговору, Ефремову также назначено дополнительное наказание в виде лишения права на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ходе ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Он просил 7,3 млн рублей.

Ефремов после оглашения приговора отреагировал на срок без слов и эмоций.

Как сообщалось, артист признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его машина, как установило следствие, была исправна.