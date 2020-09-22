Эксперты узнали, что трафик в ТЦ Москвы достиг "доковидного" уровня

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве посещаемость торговых центров восстановилась до уровня, который был до карантина и ограничительных мер на фоне пандемии, сообщили аналитики компании JLL.

"78% москвичей продолжат посещать торговые центры с той же регулярностью, как и до карантина, либо планируют ходить в моллы чаще. При этом 85% горожан не будут увеличивать частоту онлайн-покупок, отдавая предпочтение традиционным офлайн-каналам", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, результаты операционной деятельности торговых центров Москвы ухудшились задолго до карантина, что было обусловлено рядом факторов, среди которых отмечаются конкурентные условия московского рынка, неэффективное управление объектами, маркетинг и устаревшие форматы арендаторов.

Однако прогнозы о значительном влиянии пандемии на модель поведения потребителей и эффективность работы ТЦ не подтвердились, считают эксперты.

"Москвичи не изменили свое отношение к торговым центрам и возвращаются к привычному образу жизни. Но это не означает, что торговым центрам гарантированы стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Множество объектов фиксируют снижение трафика, товарооборота, рост вакантности и уже давно нуждаются в реконцепции", - подчеркнула руководитель отдела торговых помещений компании JLL Полина Жилкина.

Ранее в Российском совете торговых центров (РСТЦ) сообщили, что четверть ТЦ в России могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов не будут перенесены на 2021 год.