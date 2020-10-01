Торговые улицы Москвы опустели почти на 15%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На центральных торговых улицах Москвы доля свободных помещений выросла до 14,3% в III квартале 2020 года, сообщили в компании JLL. Там уточнили, что это самый высокий уровень вакантности за последние семь лет.

Глава отдела исследований JLL Владислав Фадеев полагает, что магазины начали съезжать, так как не смогли договориться с собственниками о продлении льготных условий аренды.

Вакантность в центральном стрит-ритейле Москвы растет с начала 2020 года, однако прирост показателя по итогам третьего квартала оказался более существенным по сравнению с первой половиной года. С июня по сентябрь на основных торговых улицах столицы стало на 2,8 п.п. больше свободных помещений, тогда как во втором квартале увеличение составило 2,3 п.п. В третьем квартале было закрыто 152 объекта стрит-ритейла, что более чем в 1,5 раза превышает среднее значение показателя за прошлый год.

Почти 50% закрытий пришлось на рестораны и кафе, на втором месте по количеству закрытий оказался сегмент "красоты и здоровья", на который пришлось 10%, следом идут "банки и услуги" с долей равной 7%.

Дальнейшая динамика вакантности будет зависеть от угрозы введения ограничений, также от лояльности собственников в отношении продления дисконтов для своих арендаторов, считают аналитики.

"При благоприятном сценарии вакантность в центральном стрит-ритейле Москвы может еще незначительно вырасти и зафиксироваться на ближайшие полгода в районе 14,5-15%. После этого мы ожидаем постепенное снижение доли свободных помещений", - прогнозирует Фадеев.