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Торговые улицы Москвы опустели почти на 15%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На центральных торговых улицах Москвы доля свободных помещений выросла до 14,3% в III квартале 2020 года, сообщили в компании JLL. Там уточнили, что это самый высокий уровень вакантности за последние семь лет.

Экономический кризис

Глава отдела исследований JLL Владислав Фадеев полагает, что магазины начали съезжать, так как не смогли договориться с собственниками о продлении льготных условий аренды.

Вакантность в центральном стрит-ритейле Москвы растет с начала 2020 года, однако прирост показателя по итогам третьего квартала оказался более существенным по сравнению с первой половиной года. С июня по сентябрь на основных торговых улицах столицы стало на 2,8 п.п. больше свободных помещений, тогда как во втором квартале увеличение составило 2,3 п.п. В третьем квартале было закрыто 152 объекта стрит-ритейла, что более чем в 1,5 раза превышает среднее значение показателя за прошлый год.

Почти 50% закрытий пришлось на рестораны и кафе, на втором месте по количеству закрытий оказался сегмент "красоты и здоровья", на который пришлось 10%, следом идут "банки и услуги" с долей равной 7%.

Дальнейшая динамика вакантности будет зависеть от угрозы введения ограничений, также от лояльности собственников в отношении продления дисконтов для своих арендаторов, считают аналитики.

"При благоприятном сценарии вакантность в центральном стрит-ритейле Москвы может еще незначительно вырасти и зафиксироваться на ближайшие полгода в районе 14,5-15%. После этого мы ожидаем постепенное снижение доли свободных помещений", - прогнозирует Фадеев.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
JLL Москва коронавирус Владислав Фадеев

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