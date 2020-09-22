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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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Число умерших от коронавируса в Москве достигло 5,1 тыс.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5 084 до 5 100, скончались еще 16 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Сутками ранее оперативный штаб сообщил о 15 жертвах COVID-19 в столице.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 278 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 239 тыс. человек.

Во вторник, 22 сентября, в столице было зарегистрировано 980 случаев COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель с июня.

Москва Коронавирус

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