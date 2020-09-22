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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

В Москве за сутки коронавирус выявили у 980 человек

В целом по России суточный прирост составил 6 215 случаев COVID-19

В Москве за сутки коронавирус выявили у 980 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 215 случаев в 83 регионах. В Москве обновлен максимум с июня - зарегистрированы 980 заболевших, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В конце прошлой недели впервые с июля количество случаев COVID-19 превысило отметку в шесть тысяч. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 115 810 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции, за весь период по России умерли 19 649 человек (за сутки - 160 летальных исходов). Количество выписанных составило 917 949 человек, в том числе 5 976 выписанных за последние сутки.

Заболеваемость в регионах

В Москве за минувшие сутки прирост случаев COVID-19 превысил уровень, озвученный накануне: в понедельник утром сообщалось о 915 новых случаях заражения, что стало максимальным значением с 22 июня. За сутки умерли 15 человек, 1 191 пациент выписан.

Еще 211 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 181 - в Ростовской области, 172 - в Московской области, 157 - в Нижегородской области, 149 - в Воронежской области, 145 - в Ставропольском крае, 125 случаев - в Ульяновской области, 124 - в Кемеровской области 121 - в Свердловской области, 118 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 112 - в Самарской области, 105 - в Саратовской области, 102 случая - в Красноярском крае и 100 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

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