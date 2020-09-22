За сутки 15 человек с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5069 до 5084.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 277 408 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 237 935 человек.

Ранее Росреестр сообщил, что рынок жилья в Москве вырос до показателей "доковидного" времени.