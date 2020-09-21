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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
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В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19

В Роспотребнадзоре не увидели причин для новых ограничений по COVID-19
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости вводить в РФ новые ограничения из-за роста случаев COVID-19.

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"Каждый случай, который зарегистрирован на сегодняшний день, он эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет, в связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", - сказала Попова журналистам в понедельник после встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

"Эпидситуация в РФ стабильная, тот рост, который мы сегодня фиксируем, он связан с началом респираторного сезона в стране, мы говорили об этом, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры", - сказала Попова.

Она отметила важность соблюдения правил, которые помогают защитить здоровье: "чистые руки, чистые поверхности, чистые предметы вокруг, масочный режим".

В сентябре в России наблюдается увеличение суточного прироста случаев COVID-19. За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано рекордное число заболевших с июня: выявлены 915 заболевших. В целом по стране прирост снова превышает отметку в шесть тысяч случаев в сутки.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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