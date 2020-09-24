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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
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В Москве созданы мощности на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

За последнюю неделю число госпитализированных с COVID-19 в столице выросло на 30%

В Москве созданы мощности на случай ухудшения ситуации с коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в Москве, необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки есть.

"Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тыс. вновь выявленных случаев. При этом созданы необходимые мощности для борьбы с инфекцией", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе.

Такая тенденция, отмечают в штабе, подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом. "За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%", - сказал собеседник агентства.

При этом там подчеркнули, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. "В столице создан значительный резерв коечного фонда. Он готов к полноценному разворачиванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами", - сказали в оперштабе.

Там рекомендовали москвичам сократить количество контактов и ответственно относиться к ношению масок, в первую очередь, в общественных местах и на транспорте.

"Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - заявил представитель штаба. В мэрии напомнили, что ежедневно в Москве проводится около 70 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.

По последним данным, в столице зафиксировано 280 408 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся достигло 5 115 человек, выздоровели 241 656 пациентов. В четверг, 24 сентября, суточный прирост новых случаев заражения в столице составил 1050, впервые с июня показатель превысил тысячу человек.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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