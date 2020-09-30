Курганский центр Илизарова прекратил госпитализацию из-за COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кургане прекратил плановую и экстренную госпитализацию Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.Илизарова. Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом.

Пока госпитализацию приостановили по 11 октября. Очный амбулаторный прием в консультативно-диагностическом отделении продолжится штатно.

В последние дни сентября в Курганской области заметили прирост заболеваемости коронавирусной инфекций и ежедневно фиксируют от 28 до 36 новых случаев заражения.