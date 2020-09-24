Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:51Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Минэнерго вернет часть сотрудников на удаленную работу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ планирует вернуть часть сотрудников на удаленную работу, сообщила в четверг "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Да, планируем (снова перевести часть сотрудников на удаленный режим работы - ИФ). Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией, и готовы снова запускать режим удаленной работы", - сказала она.

Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил "Интерфаксу": "В центральном офисе, в Москве, около 70% сотрудников находятся на "удаленке". Ежедневно в офис приходят руководители подразделений и работники служб диспетчеризации. выход пока не планируется, следим за эпидемиологической обстановкой".

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация с пандемией усложняется.

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, ситуация усложняется", - сказал Собянин в эфире "России 1" (ВГТРК).

"И, конечно, нам нужно, во-первых, беречься, во-вторых, четко следовать рекомендациям врачей", - добавил он.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в столице фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

В пресс-службе мэра и правительства столицы ранее в четверг сообщили "Интерфаксу", что все крупные предприятия столицы получат письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы.

"Письма рекомендательного характера подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал представитель пресс-службы.

Другой представитель мэрии заявил "Интерфаксу", что письма направят в 5 тысяч компаний.

По последним данным, в столице зафиксировано 280 тыс. 408 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся достигло 5 115 человек, выздоровели 241 656 пациентов.

Минэнерго

Новости

Во Франции побит рекорд по числу заболевших COVID-19

Навальный попал в больницу

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Что произошло за день: четверг, 24 сентября

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством

Турция стала чаще отказывать во въезде россиянам

Президент Украины отменил визит в Белоруссию

Президент Украины отменил визит в Белоруссию
Дело Михаила Абызова

Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Пандемия коронавируса

Власти ЕС заявили о последнем шансе избежать второй волны COVID-19

Пандемия коронавируса

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19

Премьер Канады объявил о приходе второй волны пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');