Минэнерго вернет часть сотрудников на удаленную работу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ планирует вернуть часть сотрудников на удаленную работу, сообщила в четверг "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Да, планируем (снова перевести часть сотрудников на удаленный режим работы - ИФ). Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией, и готовы снова запускать режим удаленной работы", - сказала она.

Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил "Интерфаксу": "В центральном офисе, в Москве, около 70% сотрудников находятся на "удаленке". Ежедневно в офис приходят руководители подразделений и работники служб диспетчеризации. выход пока не планируется, следим за эпидемиологической обстановкой".

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация с пандемией усложняется.

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что, действительно, ситуация усложняется", - сказал Собянин в эфире "России 1" (ВГТРК).

"И, конечно, нам нужно, во-первых, беречься, во-вторых, четко следовать рекомендациям врачей", - добавил он.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в столице фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

В пресс-службе мэра и правительства столицы ранее в четверг сообщили "Интерфаксу", что все крупные предприятия столицы получат письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы.

"Письма рекомендательного характера подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал представитель пресс-службы.

Другой представитель мэрии заявил "Интерфаксу", что письма направят в 5 тысяч компаний.

По последним данным, в столице зафиксировано 280 тыс. 408 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся достигло 5 115 человек, выздоровели 241 656 пациентов.