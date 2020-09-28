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Еще 13 магазинов закрыли в Москве за нарушение масочного режима

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие выходные приостановили работу еще 13 магазинов, не соблюдавших масочный режим, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк журналистам в понедельник.

"Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима. Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве", - сказал Немерюк.

Он пояснил, что нарушения в торговой сети те же: посетители и сотрудники магазинов игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не соблюдают социальную дистанцию.

Немерюк добавил, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора в Москве закрыты 62 магазина.

На прошлой неделе Немерюк сообщал о приостановлении за нарушение масочно-перчаточного режима деятельности нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток", "Магнолия", "Пятерочка" и Eurospar.

Кроме того, за подобное нарушение столичные власти оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Алексей Немерюк Москва Коронавирус

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