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Группа ВТБ купила 25,1% в проекте строительства "цифрового" небоскреба iCITY

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Группа ВТБ приобрела 25,1% долей в проекте строительства первого в России "цифрового" небоскреба iCITY, говорится в сообщении банка.

Ранее ВТБ открыл кредитную линию на цели строительства общественно-делового центра iCITY в размере порядка 30 млрд рублей.

Продавцом долей выступили структуры Алексея Богачева. Структуры MR Group продолжают участие в проекте с новыми участниками в лице компаний ВТБ.

"Группа ВТБ последовательно развивает сотрудничество со своим ключевым партнером, компанией MR Group, и рада возможности расширить свое участие в уникальном для российского рынка коммерческой недвижимости проекте. Уверены, что проект будет высоко востребован на рынке офисной недвижимости делового центра "Москва-Сити" и станет воплощением смелых инновационных идей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева.

В состав бизнес-центра iCITY входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Space Tower (257 метров) и 34-этажная Time Tower (141 метр). Небоскребы расположены на общем 8-этажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры. При строительстве iCITY будет применяться подход smart building, подразумевающий использование интеллектуальных инженерных систем, автоматизации и энергоэффективности здания.

Компания MR Group работает на российском рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости. Портфель компании включает 44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.

ВТБ MR Group Юрий Соловьев

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