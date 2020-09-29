Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

День Московской области решено отметить без торжеств

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - За последнюю неделю в Московской области госпитализировали на 45-47% больше больных с COVID-19, чем за предыдущую, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что нагрузка на Минздрав серьезно увеличивается.

По его словам, он уже дал поручение разворачивать новые медицинские койки для заболевших.

"Октябрь - традиционно мы отмечаем День Московской области, 91 год, мы по понятным причинам в этом году не будем устраивать концерты и организовывать торжественные мероприятия. Мы воздержимся", - сказал также губернатор.

День Московской области традиционно отмечается в первое воскресенье октября.

Ранее Воробьев своим постановлением рекомендовал жителям Подмосковье старше 65 лет и тем, у кого хронические заболевания, вернуться на самоизоляцию. Организациям он рекомендовал перевести максимальное количество работников на удаленную работу.