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В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за сутки скончались 23 пациента с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Общее число умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 5 180 до 5 203 человек.

Суточный показатель смертности в столице достиг максимума с 15 июля.

Накануне столичный оперштаб сообщал о 16 умерших от COVID-19.

По последним данным, в Москве выявлено свыше почти 288 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели свыше 246 тыс. человек.

Москва Коронавирус

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