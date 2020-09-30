Началась доставка дров по льготным ценам на дачи москвичей старше 65 лет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах для соблюдения режима самоизоляции", - сказал Бирюков журналистам.

По его словам, прием соответствующих заявок был возобновлен 27 сентября.

Заммэра сообщил, что для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

В мэрии уточнили, что дрова доставляются по льготным ценам.

Во время режима самоизоляции весной 2020 года такой услугой воспользовались около 32 тыс. пожилых москвичей.

Ранее стало известно, что рекомендованный властями Москвы с 28 сентября домашний режим для горожан 65+ и с хроническими заболеваниями продлен до 28 октября.