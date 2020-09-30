Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:01Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 561 081+207 466

Началась доставка дров по льготным ценам на дачи москвичей старше 65 лет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Городские службы вновь приступили к доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах для соблюдения режима самоизоляции", - сказал Бирюков журналистам.

По его словам, прием соответствующих заявок был возобновлен 27 сентября.

Заммэра сообщил, что для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

В мэрии уточнили, что дрова доставляются по льготным ценам.

Во время режима самоизоляции весной 2020 года такой услугой воспользовались около 32 тыс. пожилых москвичей.

Ранее стало известно, что рекомендованный властями Москвы с 28 сентября домашний режим для горожан 65+ и с хроническими заболеваниями продлен до 28 октября.

Москва

Новости по теме

Новости

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Пандемия коронавируса

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

МКАД остался самой опасной московской трассой

Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');