Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

В Москве досрочно начался отопительный сезон

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин поручил коммунальным службам города досрочно, с понедельника начать отопительный сезон.

"С завтрашнего дня почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе (...) Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", - написал Сергей Собянин на своем сайте в воскресенье.

Мэр напомнил, что немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время.

"Погода становится холодней и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - подчеркнул столичный руководитель.

По его информации, с марта по июль такой возможностью воспользовались 32 тыс. дачников-москвичей.

Жители столицы старше 65 лет и граждане любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, с понедельника должны оставаться дома. Соответствующий указ подписал ранее Собянин.

"Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей", - пояснил мэр.

Власти Москвы уточнили, что вводимые ограничения носят рекомендательный характер, наказывать и штрафовать за выход из дома не будут.

Кроме того, работающим москвичам 65+ и людям с хроническими заболеваниями с понедельника рекомендовано перейти на "удаленку" или взять отпуск.

Москва

Новости

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 51

Спасатели сообщили о 39 пострадавших при обрушении перехода в Ступине

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

Число пострадавших от обрушения перехода в Ступине увеличилось до 25

Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника

Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника

Собянин анонсировал увеличение объемов вакцинации от коронавируса

Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Пандемия коронавируса

В Подмосковье рекомендовали пожилым людям быть дома из-за COVID-19

17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');