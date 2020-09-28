В Москве досрочно начался отопительный сезон

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин поручил коммунальным службам города досрочно, с понедельника начать отопительный сезон.

"С завтрашнего дня почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе (...) Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", - написал Сергей Собянин на своем сайте в воскресенье.

Мэр напомнил, что немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время.

"Погода становится холодней и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - подчеркнул столичный руководитель.

По его информации, с марта по июль такой возможностью воспользовались 32 тыс. дачников-москвичей.

Жители столицы старше 65 лет и граждане любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, с понедельника должны оставаться дома. Соответствующий указ подписал ранее Собянин.

"Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей", - пояснил мэр.

Власти Москвы уточнили, что вводимые ограничения носят рекомендательный характер, наказывать и штрафовать за выход из дома не будут.

Кроме того, работающим москвичам 65+ и людям с хроническими заболеваниями с понедельника рекомендовано перейти на "удаленку" или взять отпуск.