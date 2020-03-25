Власти Москвы пообещали помочь топливом уехавшим на дачу пожилым горожанам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Столичные власти готовы предоставить дрова и уголь по льготным ценам москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями, которые в период обязательной самоизоляции с 26 марта по 14 апреля могут находиться на дачах.

"Погода обещает быть теплой, но всё же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии 8-495-870-45-09", - написал Собянин на своём личном сайте.

Он подчеркнул, что с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.