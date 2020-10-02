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Прививки от гриппа в Москве сделали 2 млн человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - За месяц прививочной кампании от гриппа в Москве вакцинацию прошли 2 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил в твиттере, что пятый год подряд в столице работают мобильные пункты вакцинации: у станций метро, МЦК, ж/д, в центрах госуслуг.

Мэр отметил, что в городе работают около 450 пунктов вакцинации, в том числе во всех поликлиниках.

"Вакцинация - бесплатная и занимает всего 10-15 минут. Чтобы сделать прививку в мобильном пункте, нужен только паспорт. В мобильных пунктах процедура проходит с соблюдением всех санитарным норм. У медиков проверяют температуру, они сдают тесты на коронавирус. Сотрудники с симптомами ОРВИ на работу не допускаются", - добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин

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