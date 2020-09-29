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Минздрав предложил обязать чиновников делать прививку от гриппа

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ предложил сделать обязательной вакцинацию от гриппа для чиновников, сотрудников правоохранительных органов, вахтовиков, соцработников для предотвращения их заражения одновременно коронавирусом и гриппом.

Как следует из пояснительной записки, подлежащим обязательной вакцинации против гриппа предлагается сделать работников социальной, коммунальной и сферы предоставления услуг, волонтеров, вахтовиков, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций соцобслуживания и МФЦ, сотрудников правоохранительных органов, а также таможенников, пограничников, сотрудников, осуществляющих санитарно-карантинный и ветеринарный контроль на границе РФ.

"В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь, осложнения, связанные с гриппом", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "реализация мероприятий по вакцинации против гриппа позволит снизить заболеваемость и смертность, в том числе от новой коронавирусной инфекции COVID-2019".

Минздрав

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