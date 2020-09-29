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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
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Эксперт заявила, что вакцина от гриппа поможет спастись от COVID-19

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация от гриппа позволит снизить риск поражения организма острыми респираторными инфекциями, включая COVID-19, заявляет заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В осеннее и зимнее время года растет вероятность микст-инфекции - сочетанного поражения организма двумя вирусами - COVID-19 и гриппом. В Китае такое сочетание наблюдалось зимой 2020 года у 30% пациентов", - сообщила Пшеничная "Интерфаксу" во вторник, отвечая на запрос агентства.

"Чтобы минимизировать риски такой сочетанной инфекции, необходима вакцинация от гриппа, а в перспективе, и от COVID-19", - подчеркнула она.

По словам эпидемиолога, исследования ученых о сочетания гриппа и SARS-CoV2 говорят о том, что при миксте инфекций может "наблюдаться сочетанное поражение верхних, а если инфекция спустится в легкие, то и нижних отделов дыхательных путей обоими вирусами, и может способствовать прогрессированию заболевания".

По данным на 29 сентября, в РФ выявлено 8 232 новых случая коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 167 805 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.

Масштабная вакцинация от гриппа началась в России 1 сентября.

Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Наталья Пшеничная Коронавирус

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