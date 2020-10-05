Полицейским предложат привиться от COVID-19 после медиков и учителей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что в первоочередную группу при вакцинации от коронвируса вместе с медиками и учителями войдут полицейские. Он объяснил, что прививать в первую очередь будут тех, кто работает с людьми.

"После этого - все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее", - сказал Морозов. Он рассказал о порядке вакцинации на вебинаре "Единой России".

Морозов напомнил, что пока вакцина одобрена для применения лицами от 18 до 60 лет - детям и гражданам старшего возраста вакцинироваться пока нельзя, поскольку третья фаза клинических исследований еще не завершилась.

В обновленной восьмой версии рекомендаций по борьбе с COVID-19 Минздрава в начале сентября были впервые перечислены группы населения, подлежащие приоритетной вакцинации. Там были упомянуты врачи и учителя, а также полицейские, сотрудники органов социальной защиты населения, общественного транспорта, торговли, предприятий питания и других организаций, которые по работе контактируюют с большим количеством людей.