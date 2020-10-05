Трафик в московских ТЦ оказался на 25% ниже "доковидных" показателей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время столичные торговые центры в среднем посещает на 25% людей меньше, чем до пандемии коронавируса и соответствующих ограничений, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов в ходе "круглого стола" в понедельник.

"Посещаемость торговых центров по сравнению со среднегодовым показателем прошлого года сейчас ниже на 25%", - сказал он.

По словам Пуртова, недостаток физического посещения ТЦ компенсируется ростом онлайн-торговли. "Я не думаю, что в этом году мы увидим возращение посещаемости торговых центров на докризисный уровень", - резюмировал он.