Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Власти Москвы связали возможные ограничения в экономике с неисполнением уже введенных требований

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы сейчас не рассматриваают возможность ввести жесткие ограничения в экономике, в дальнейшем все будет зависеть, насколько ответственно граждане и бизнес будут соблюдать те требования, которые уже ввели. Об этом заявил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Экономический кризис

По его словам, введения масочного режима, перевода на удаленку 30% сотрудников, запрет массовых скоплений людей и ограничений для группы риска пока достаточно.

"Дальнейшее зависит от того, насколько ответственно люди и бизнес будут эти меры выполнять", - подчеркнул Пуртов на встрече со столичным уполномоченным по защите прав предпринимателей Татьяной Минеевой и представителями бизнеса.

Чиновник отметил, что с июля ситуация в экономике Москвы выровнялась, обороты московских компаний в целом превышают аналогичный показатель 2019 года. Исключение составили отрасли, наиболее пострадавшие от локдауна, - гостиничный бизнес, туризм, общепит, которые по объективным причинам не вернулись к докризисным оборотам.

"При формировании бюджета сегодня мы стараемся сохранить все социальные расходы, в первую очередь - усилить финансирование здравоохранения. Сокращение расходов происходит за счет адресной инвестиционной программы, прежде всего это касается проектов по благоустройству города. Где есть возможность, мы проекты сдвигаем, где нет такой возможности - замораживаем до лучших времен", - сказал министр.

Предприниматели на этой встрече предложили меры по преодолению кризиса и поддержке бизнеса, в том числе введение паспортов безопасности в индустрии красоты, совершенствование процедур закупок в сфере услуг, меры по налоговой поддержке фитнес-индустрии.

Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения для предприятий не потребуется, если люди будут соблюдать уже принятые требования. При этом она выразила надежду, что удастся "не штрафами убедить людей соблюдать те меры, которые есть".

Хроника коронавируса. Октябрь.

16
ВЕкатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятникиРоссия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-1914 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
ВЕкатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники
Москва коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор Кирилл Пуртов

Новости по теме

Новости

Власти Москвы задумались о введении системы check in в госучреждениях

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы заверили, что пока мобильные камеры не будут штрафовать за нарушение карантина

В мэрии Москвы заверили, что пока мобильные камеры не будут штрафовать за нарушение карантина
Пандемия коронавируса

Бизнес предложил мэрии ввести QR-коды в Москве в условиях пандемии

В Москве смягчили требования по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке

Пандемия коронавируса

Для борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостей

Для борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостей

Ещё 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве внедрена система видеоконференцсвязи для дистанционной учебы

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');