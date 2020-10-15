Власти Москвы связали возможные ограничения в экономике с неисполнением уже введенных требований

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы сейчас не рассматриваают возможность ввести жесткие ограничения в экономике, в дальнейшем все будет зависеть, насколько ответственно граждане и бизнес будут соблюдать те требования, которые уже ввели. Об этом заявил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По его словам, введения масочного режима, перевода на удаленку 30% сотрудников, запрет массовых скоплений людей и ограничений для группы риска пока достаточно.

"Дальнейшее зависит от того, насколько ответственно люди и бизнес будут эти меры выполнять", - подчеркнул Пуртов на встрече со столичным уполномоченным по защите прав предпринимателей Татьяной Минеевой и представителями бизнеса.

Чиновник отметил, что с июля ситуация в экономике Москвы выровнялась, обороты московских компаний в целом превышают аналогичный показатель 2019 года. Исключение составили отрасли, наиболее пострадавшие от локдауна, - гостиничный бизнес, туризм, общепит, которые по объективным причинам не вернулись к докризисным оборотам.

"При формировании бюджета сегодня мы стараемся сохранить все социальные расходы, в первую очередь - усилить финансирование здравоохранения. Сокращение расходов происходит за счет адресной инвестиционной программы, прежде всего это касается проектов по благоустройству города. Где есть возможность, мы проекты сдвигаем, где нет такой возможности - замораживаем до лучших времен", - сказал министр.

Предприниматели на этой встрече предложили меры по преодолению кризиса и поддержке бизнеса, в том числе введение паспортов безопасности в индустрии красоты, совершенствование процедур закупок в сфере услуг, меры по налоговой поддержке фитнес-индустрии.

Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения для предприятий не потребуется, если люди будут соблюдать уже принятые требования. При этом она выразила надежду, что удастся "не штрафами убедить людей соблюдать те меры, которые есть".