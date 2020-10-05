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Сотрудник московского цирка погиб после нападения медведя

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве работник цирка на проспекте Вернадского погиб в понедельник в результате нападения медведя, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По предварительным данным, медведь напал на мужчину, когда тот зашел в вольер. Пострадавший скончался в больнице.

В ходе проверки прокуроры оценят, как в цирке соблюдалось трудовое законодательство, правила охраны труда и техника безопасности.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила агентству, что после происшествия возбуждено дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Большой Московский цирк считается крупнейшим в Европе. Он расположен в Москве у пересечения проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Был открыт в 1971 году. Зрительный зал вмещает 3,4 тыс. человек.

Москва

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