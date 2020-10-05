Цирк на проспекте Вернадского заявил, что погибший от медведя сотрудник сам виноват

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В московском цирке на проспекте Вернадского назвали несчастным случаем гибель своего сотрудника, растерзанного медведем; там считают, что он сам виноват в своей гибели, поскольку не имел права входить в вольер с хищником.

"Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского с горечью сообщает, что 5 октября погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому 7-летнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым, грубо нарушил технику безопасности. Это подтверждают видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев", - говорится в сообщении, размещенном вечером в понедельник на сайте цирка.

В организации выразили соболезнования родным и близким 29-летнего Валентина Булича, который работал в цирке с февраля 2020 года служащим по уходу за животными. Ранее он уже имел опыт работы с животными.

В цирке рассказали, что "несчастный случай произошел в 15:44 в выходной для артистов день".

"Валентин зашел внутрь без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран", - сообщили в организации.

В настоящее время на территории цирка на проспекте Вернадского находятся представители Следственного комитета и МВД РФ. Проводятся первичные следственные действия.

Ранее представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что в Москве работник цирка на проспекте Вернадского погиб в понедельник в результате нападения медведя.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что после происшествия возбуждено дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Большой Московский цирк считается крупнейшим цирком в Европе. Он расположен в Москве у пересечения проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Был открыт в 1971 году. Зрительный зал вмещает 3,4 тыс. человек.