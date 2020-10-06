В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров

Купить билет в театр или музей можно будет только в электронном виде

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о новых мерах борьбы с распространением коронавируса в столице.

В частности, на время школьных каникул с 9 октября будет временно приостановлен льготный проезд для детей в общественном транспорте. Транспортное приложение социальной карты школьников будет заблокировано, а средства будут перенесены на более поздний срок.

Также с 9 до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. "Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах", - подчеркнул Собянин.

Согласно указу, проездные билеты, действие которых было приостановлено, можно будет продлить при обращении пассажира в Метрополитен и "Мосгортранс" не ранее дня, следующего за днем окончания приостановления действия карт.

Кроме того в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие учреждения, подведомственные правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид, а обычные кассы будут закрыты.

"Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым, мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", - отметил мэр Москвы.

Ранее москвичам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовали с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости. За выход из дома не штрафуют.

За минувшие сутки в Москве были установлены два антирекорда: число новых заболевших превысило четыре тысячи, в больницу попали более тысячи человек.