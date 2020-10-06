В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В столице зафиксировано два антирекорда, связанных с пандемией COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам во вторник.

"Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально - за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с COVID в больницы", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в основном это пациенты со средней или тяжелой степенью заболевания. "Таким образом, мы по сути уже вышли к пиковым значениям середины весны", - заявила заммэра.

Ракова подчеркнула, что подобная резко негативная тенденция требует от москвичей собранности и более ответственного отношения к правилам безопасности.

"Призываю людей из группы риска оставаться дома. А всех горожан - соблюдать простые правила: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты", - добавила она.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлено 4082 новых случая COVID-19, это максимум с 15 мая, когда фиксировалось 4748 случаев.