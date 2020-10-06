В мэрии Москвы заявили, что речи о новом пропускном режиме пока нет

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы не намерено возвращать пропускной режим, заявил министр, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Сейчас об этом речи не идет", - сказал Данчиков в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос, намерены ли власти вводить пропускной режим.

Он добавил, что "если будем соблюдать (введенные меры), то этого будет достаточно, чтобы избежать роста" заболеваемости коронавирусом.

Данчиков сообщил, что власти не рекомендуют без крайней необходимости передвигаться по городу москвичам, которым заблокировали социальные карты для проезда. "Речь о штрафах для физических лиц не идёт. Но никто не отменял (необходимость) обязательно в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, пользоваться масками и перчатками", - подчеркнул он.

Руководитель Главконтроля отметил, что можно выходить в ближайший магазин, заниматься спортом, сохраняются прогулки, можно сходить в аптеку или медучреждение. "Но мы все-таки рекомендуем в целях самосохранения без крайней необходимости не передвигаться по городу", - сказал Данчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, что с 9 октября на время каникул будет приостановлен льготный проезд для школьников. Кроме того, до 28 октября отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не покидать дом без необходимости.

За минувшие сутки в Москве были установлены два антирекорда: число новых заболевших превысило четыре тысячи, в больницу попали более тысячи человек.