Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

В мэрии Москвы заявили, что речи о новом пропускном режиме пока нет

В мэрии Москвы заявили, что речи о новом пропускном режиме пока нет
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы не намерено возвращать пропускной режим, заявил министр, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Сейчас об этом речи не идет", - сказал Данчиков в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос, намерены ли власти вводить пропускной режим.

Он добавил, что "если будем соблюдать (введенные меры), то этого будет достаточно, чтобы избежать роста" заболеваемости коронавирусом.

Данчиков сообщил, что власти не рекомендуют без крайней необходимости передвигаться по городу москвичам, которым заблокировали социальные карты для проезда. "Речь о штрафах для физических лиц не идёт. Но никто не отменял (необходимость) обязательно в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, пользоваться масками и перчатками", - подчеркнул он.

Руководитель Главконтроля отметил, что можно выходить в ближайший магазин, заниматься спортом, сохраняются прогулки, можно сходить в аптеку или медучреждение. "Но мы все-таки рекомендуем в целях самосохранения без крайней необходимости не передвигаться по городу", - сказал Данчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, что с 9 октября на время каникул будет приостановлен льготный проезд для школьников. Кроме того, до 28 октября отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не покидать дом без необходимости.

За минувшие сутки в Москве были установлены два антирекорда: число новых заболевших превысило четыре тысячи, в больницу попали более тысячи человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

8
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом
Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Главное контрольное управление Евгений Данчиков

Новости
Пандемия коронавируса

Компаниям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на "удаленке"

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров
Пандемия коронавируса

В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19

В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19
Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

Ещё 31 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Пандемия коронавируса

Заммэра Москвы заявил об отсутствии в планах нового пропускного режима

Суд отказался продлевать испытательный срок для Егора Жукова

Суд отказался продлевать испытательный срок для Егора Жукова
Пандемия коронавируса

В Москве расконсервировали 2 временных госпиталя для больных COVID-19

Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Экономический кризис

В Москве стало на четверть меньше сделок по аренде и продаже офисов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');