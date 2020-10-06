Треть пассажиров петербургского метро снимают маски на эскалаторах

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Большинство пассажиров петербургского метрополитена соблюдают "масочный режим" при входе в подземку, но треть из них снимают маски, пройдя контроль на входе и оказавшись внутри, отметили на заседании транспортной рабочей группы при координационном совете по борьбе с COVID-19 в городе.

На станции в масках входят 90% пассажирах, на эскалаторах маски заметны уже только у 65%, передала пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова. Поэтому чиновники решили ужесточить проверки в метро.

В аэропорту "Пулково" введен обязательный режим входа в терминал только в средствах защиты. Как отметили на заседании, за этим следит Служба авиационной безопасности, обязательный контроль проходит и внутри терминала.

Представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании отметили, что пассажирский состав проходит полную дезинфекцию. Соблюдается влажная и сухая уборка подвижного состава в усиленном режиме, а в скоростном электропоезде "Ласточка" уже установлены ультрафиолетовые лампы.

Контроль за соблюдением масочного режима в Петербурге усилили с 1 октября. Городской комитет по транспорту объявил, что пассажиров перестанут пускать на транспортные объекты и в салоны без масок, следить за этим будут сотрудники транспортных предприятий, а в отдельных сложных случаях будут привлекаться сотрудники Росгвардии.