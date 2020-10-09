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На mos.ru заработал сервис для подачи данных о сотрудниках на удаленке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На сайте мэра и правительства Москвы заработала форма для подачи сведений о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) мэрии столицы в пятницу.

"На mos.ru заработал новый сервис в каталоге услуг для бизнеса. С его помощью работодателям необходимо будет передавать городу сведения о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы", - сказали в пресс-службе.

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Каждый понедельник в соответствии с указом мэра с 12 по 28 октября работодатели должны будут сообщать информацию о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис. Требование касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций.

С 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. "Такие меры связаны с ростом числа заболевших COVID-19 и должны усилить контроль выполнения ограничений", - сообщили в ДИТ Москвы.

"В случае непредоставления указанных сведений и нарушения требования о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей могут привлечь к административной ответственности. Выборочные проверки будут проводить сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора Москвы в отношении юридических лиц, в первую очередь крупных компаний, где будут выявлены риски представления недостоверной информации", - отметили в департаменте.

Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, штраф для юридических лиц может составить 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей. При повторном выявлении нарушения компании грозит приостановление деятельности.

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Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

"Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru запущен специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения", - пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом "Предоставление информации об установлении численности работников", нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку "Организация бизнеса", затем - "Помощь бизнесу". Также сервис доступен в разделе "Популярное".

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва ДИТ Коронавирус

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