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Требование переходить на "удаленку" в Москве становится обязательным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - С понедельника не менее 30% сотрудников столичных предприятий обязаны работать на удаленной работе из дома. Мэр Москвы Сергей Собянин издал об этом указ.

Исключение из правила составляют сотрудники, без присутствия которых организация не сможет функционировать. Требование об удаленной работе могут не выполнять медицинские организации, оборонные предприятия, "Росатом", "Роскосмос" и компании других стратегических отраслей.

Городские власти пытаются снизить процент людей старше 65 лет среди заразившихся коронавирусом. Летом их доля составляла меньше 15%, а в сентябре выросла до 20-25%.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов отметил, что на "удаленку" с 5 октября должны перейти порядка двух миллионов офисных работников.

Москва коронавирус COVID-19

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