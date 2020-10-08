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Компаниям Москвы пригрозили закрытием за непредоставление данных по "удаленке"

Компаниям Москвы пригрозили закрытием за непредоставление данных по "удаленке"
Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все предприятия, организации, юридические лица Москвы с 12 октября должны будут направлять информацию о сотрудниках, находящихся на удаленном режиме, за повторное нарушение организации грозит приостановка деятельности, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в четверг.

"За что предусмотрена административная ответственность. В первую очередь, если эти сведения не будут предоставлены или работодатель откажется от их предоставления", - сказал Данчиков в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК).

"Второе - если сведения будут работодателем представлены, но они будут носить противоречивый характер, и из них не будет следовать, что 30-процентный лимит обеспечен", - подчеркнул он.

По словам Данчикова, административное наказание последует также, если в ходе проводимых контрольных мероприятий на предприятиях и в организациях будет выявлен факт предоставления недостоверных сведений.

Начальник Главконтроля напомнил, что за эти нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ в размере 300 тыс. рублей. "Если повторное нарушение, то это приостановка деятельности", - уточнил Данчиков.

Он напомнил, что данные работодатели должны предоставлять посредством портала mos.ru. "Это достаточно удобная и быстрая форма обмена информацией", - добавил Данчиков.

Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Евгений Данчиков Москва Главконтроль Коронавирус

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