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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
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Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 53%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице подтвержден 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в пятницу.

"Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую", - говорится в сообщении. По данным штаба, за сутки госпитализирован 1001 пациент с COVID-19.

"Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% пациентов больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек", - уточняется в сообщении.

За последние сутки в столице жертвами COVID-19 стали 33 человека, 1 424 пациента выздоровели.

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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