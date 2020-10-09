Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 53%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице подтвержден 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в пятницу.

"Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую", - говорится в сообщении. По данным штаба, за сутки госпитализирован 1001 пациент с COVID-19.

"Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% пациентов больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек", - уточняется в сообщении.

За последние сутки в столице жертвами COVID-19 стали 33 человека, 1 424 пациента выздоровели.