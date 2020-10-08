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Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5497 до 5530.

"В Москве скончались 33 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 318 111 случаев коронавируса, выздоровели 257 703 человека.

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