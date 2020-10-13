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На московских вокзалах начали штрафовать посетителей без масок

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В ходе рейдов во вторник выявлено почти 150 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы. Об этом сообщила журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

Обследовали вокзалы сотрудники ОАТИ совместно с полицейскими и ГКУ "Организатор перевозок". Составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 часть 4 КоАП Москвы, предусматривающей штраф в размере 5 тыс. рублей.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве составляет 4 тыс. рублей, на объектах транспорта - 5 тыс. рублей.

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что "80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями сохранения своего здоровья, требованиями безопасности против ковида".

По данным оперативного штаба, во вторник суточный прирост заболевших в России составил 13 868 случаев, умерли 244 человека.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. В воскресенье, 11 октября, был отмечен рекордный рост - 13 634 случая, чего не было с самого начала эпидемии в стране.

Москва коронавирус

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