Попова выступила против жестких мер в отношении COVID-диссидентов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Борьба с COVID-диссидентством должна вестись не с помощью штрафов и жестких мер воздействия, а путем убеждения граждан, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Я не сторонник штрафов и жестких мер воздействия. Я сторонник убеждения. Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали, как делали лет 30 назад", - сказала Попова журналистам во вторник.

Ранее 13 октября она заявила, что считает крайне важным предотвратить COVID-диссидентство среди населения, а также диссидентство в отношении вакцины против коронавируса. "И вот эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна: надо донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать", - сказала Попова на международной научно-практической конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" на площадке РАНХиГС.

"Потому что вакцина - это то, что, безусловно, даст нам гораздо более уверенности в прогнозировании эпидситуации и блокировании ее дальнейшего развития", - подчеркнула она.

Она отметила, что "80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями сохранения своего здоровья, требованиями безопасности против ковида".