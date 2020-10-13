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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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Глава Роспотребнадзора предостерегла от COVID-диссидентства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым предотвратить COVID-диссидентство среди населения, а вакцинация, по ее словам, является крайне важной в борьбе с инфекцией.

"Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна: надо донести знания и донести обязательность заботиться о себе для людей. Это чувство ответственности все-таки должно заработать. И необходимо не допустить COVID-диссидентства. И третье - это не допустить диссидентства в отношении вакцины", - сказала Попова на международной научно-практической конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" на площадке РАНХиГС во вторник.

Потому что, пояснила она, "вакцина - это то, что, безусловно, даст нам гораздо более уверенности в прогнозировании эпидситуации и блокировании ее дальнейшего развития".

Как отметила Попова, "80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями сохранения своего здоровья, требованиями безопасности против ковида".

Хроника 09 января – 13 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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