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Студенты будут преподавать в школах Москвы вместо пожилых учителей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В школах Москвы в скором времени начнут преподавать студенты вместо пожилых учителей, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте в среду.

"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания - тьюторство. Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов", - написал он.

По словам Собянина, опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

"Кроме того, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания", - отметил Собянин.

Ранее стало известно, что ученики старших классов московских школ (6 - 11 классы) с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционку, а ученики младших (1 - 5 классы) продолжат ходить в школу.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

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