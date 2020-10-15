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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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Число закрытых из-з COVID-19 школ выросло до 115

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - За сутки на карантин по коронавирусу закрылись 12 школ в 41 регионе, сообщило Минпросвещения. Число закрытых школ за сутки выросло с 103 до 115.

Пандемия коронавируса

По данным ведомства на 14 октября, в стране из-за коронавируса были закрыто 0,29% школ. Процент классов, закрытых на карантин, составляет 0,86% от общего числа.

В Минпросвещения несколько раз заверяли, что массовый переход российских школ на дистанционное обучение не планируется. Вечером 14 октября ведомство назвало ситуацию в школах управляемой.

В Москве мэр Сергей Собянин распустил все школы на двух недельные каникулы с 5 октября и рекомендовал частным школам к этому присоединиться.

14 октября он подписал указ о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение до 1 ноября. Учащиеся младших классов, с 1 по 5 включительно, продолжат заниматься очно. Учителей из группы риска мэр обещал заменить студентами.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения коронавирус Москва Сергей Собянин

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