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В Москве задержали восьмую участницу Pussy Riot

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали еще одну участницу Pussy Riot Марию Тимофееву, сообщила представительница группы Мария Алехина.

"Задержали Марию Тимофееву, везут в ОВД "Басманный", - сказала Алехина "Интерфаксу".

7 октября участники группы Pussy Riot устроили акцию против гомофобии и вывесили радужные ЛГБТ-флаги на зданиях госучреждений Москвы.

В течении нескольких дней после этого были задержаны семеро участников акции: в отношении Темуужина Самбуудаваагийна (Тим Бесцвет) был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий). Накануне, 14 октября, стало известно, что Тверской суд Москвы вернул материалы дела Самбуудаваагийна в полицию.

Также были задержаны Александр Софеев, Алан Леонгард, Елизавета Дидерих, Василий Андрианов, Мария Алехина и Вероника Никульшина.

Софеева арестовали на 30 суток, он был признан виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях.

Мария Алехина Pussy Riot Москва

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